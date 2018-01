Männel-Ersatz Haas verlängert in Aue

Daniel Haas verlängert in Aue

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat den Vertrag mit Torhüter Daniel Haas verlängert.

Wie der Verein am Freitag mitteilte, unterschrieb der 34-Jährige einen neuen Vertrag bis 2019. Haas, der in der Bundesliga für Hannover 96 und 1899 Hoffenheim aktiv gewesen ist, spielt seit Oktober 2016 in Aue und ist Ersatzkeeper hinter Kapitän Martin Männel.

"Wir sind sehr froh, dass Daniel für ein weiteres Jahr bei uns bliebt und mithilft, unsere Vorhaben und Ziele zu erreichen", sagte Aue-Trainer Hannes Drews. "Auf der Torhüterposition sind wir damit weiterhin sehr gut aufgestellt. Wir haben eine tolle Mischung aus talentiertem Nachwuchs, absoluter Zuverlässigkeit, Können und langjähriger Erfahrung."

Hass selbst zeigte sich ebenfalls froh über die Verlängerung: "Ich bin seit Oktober 2016 in Aue und fühle mich hier sehr wohl. Wir haben eine gute

Mannschaft, die als solche echt prima funktioniert. Darum freue ich mich über das Vertrauen und hänge gern noch ein Jahr dran."