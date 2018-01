Großkreutz unterstützt Boykott-Aktion der BVB-Fans

Kevin Großkreutz setzt sich gegen Montagsspiele ein

Prominente Unterstützung für das Bündnis Südtribüne Dortmund: Weltmeister und Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz unterstützt den Zusammenschluss von Fanklubs und Ultragruppen bei deren angekündigtem Boykott des Bundesliga-Montagsspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg am 26. Februar (20:30 Uhr).

"Unser Fußball darf nicht verloren gehen. Die Fans sind der Fußball. Ich als Spieler stehe voll hinter der Aktion", schrieb der Profi von Zweitligist Darmstadt 98 auf Instagram und meinte weiter: "Es darf nicht so passieren wie in England oder in anderen Ländern. In der 2. Liga ist es schon seit Jahren der Fall. Die Fans werden dabei total vergessen."

Das Bündnis Südtribüne hatte am Freitag angekündigt, "schweren Herzens" der Partie gegen Augsburg fernzubleiben. Dadurch würden Teile der Südtribüne, der berühmten gelben Wand, an diesem Abend leer bleiben.

Bereits in der Vergangenheit hatten sich verschiedene Fanszenen gegen eine weitere Zerstückelung der Spieltage ausgesprochen. In dieser Saison finden erstmals fünf Montagsspiele statt. Die Montage sind als Ausweichtermine für Europapokalstarter vorgesehen.