Ex-Bayern-Star wechselt nach Mexiko

Landon Donovan wechselt nach Mexiko

Der frühere Bundesligaprofi Landon Donovan hat seine Karriere als Fußball-Profi ein weiteres Mal verlängert. Der 157-malige US-Nationalspieler läuft künftig für den mexikanischen Erstligisten FC Leon auf.

"Ich glaube nicht an Mauern. Ich will nach Mexiko gehen, Grün tragen und mit Leon Trophäen gewinnen", twitterte der 35 Jahre alte Offensivspieler, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und Bayern München spielte.

Zweiter Rücktritt vom Rücktritt

Für Donovan ist es bereits das zweite Mal, dass er aus dem Fußball-Ruhestand zurückkehrt. Nach der Nichtberücksichtigung für die WM 2014, trat die US-Legende erstmals zurück, kehrte aber 2016 zurück, um seinem Ex-Klub LA Galaxy zu helfen. Galaxy litt damals unter einer großen Verletzungsmisere.

In den letzten drei Jahren stand der Rekordtorschütze des US-Nationalteams und der MLS allerdings nur 455 Pflichtspielminuten auf dem Platz. Seine letzte Partie bestritt der dreimalige WM-Teilnehmer am 6. November 2016.