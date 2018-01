Wiese über BVB-Keeper Bürki: "Er ist kein Killer!"

Roman Bürki spielt seit 2015 für den BVB

Der langjährige Bundesligatorwart Tim Wiese hat sich mit kritischen Worten über Schlussmann Roman Bürki vom Tabellenvierten Borussia Dortmund geäußert.

Nach Ansicht des einstigen sechsfachen Nationalkeepers bringe der Schweizer nicht das Format mit, um sich auch zukünftig beim BVB als Nummer eins behaupten zu können: "Von ihm halte ich nicht viel. Wäre ich BVB-Sportchef, würde ich mich nach einem anderen Torwart umschauen", machte Wiese in der Schweizer Zeitung "Blick" klar.

Das Kraftpaket Wiese, der nach seinem Karriereende als Profi-Fußballer vor allem durch Bodybuilding und ein Wrestling-Abenteuer für Aufsehen sorgte, erklärte auch, wie er zu seiner Meinung komme: "Er macht zu viele Fehler, spielt unkonstant. Ein guter Torwart holt acht bis neun Punkte pro Saison. Das sehe ich bei Bürki nicht. Er ist kein Killer."

Der Dortmunder Schlussmann stand vor allem in den Herbstmonaten bei Borussia Dortmund vermehrt in der Kritik, nachdem er sich in der Bundesliga und in der Champions League mehrere Aussetzer geleistet hatte. Zuletzt machte er aber auch nach Aussage der Dortmunder Klub-Verantwortlichen wieder einen stabileren Eindruck.

Der 27-Jährige absolviert derzeit seine dritte Saison bei den Schwarz-Gelben und besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2021.