Klopp erklärt: Darum sagte ich ManUnited ab

Jürgen Klopp coacht den englischen Traditionsverein FC Liverpool

Seit Oktober 2015 arbeitet Jürgen Klopp als Teammanager des FC Liverpool in der englischen Premier League. Wie der 50-Jährige jetzt selbst erklärte, hätte es schon früher zu einem Engagement auf der Insel kommen können.

In einem Interview mit "Sky Sports" berichtete Klopp über das Interesse von Liverpool-Konkurrent und Rekordmeister Manchester United. Die Red Devils wollten den Fußballlehrer bereits zum Saisonstart 2015/2016 nach Manchester locken.

"Ja, es war Interesse da", bestätigte der ehemalige Meistertrainer von Borussia Dortmund. Nachdem er seinen Rücktritt beim BVB bekanntgab, meldete sich der englische Traditionsverein bei Klopp. Dieser erkannte aber schnell: "Ich würde jetzt nicht sagen, ManUnited ist nicht mein Klub. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt."

Manchester United arbeitete daraufhin zunächst mit Louis van Gaal als Teammanager weiter und verpflichtete zur Spielzeit 2016/2017 den portugiesischen Star-Coach José Mourinho.

Klopp über Liverpool: "Hatte keine andere Möglichkeit"

Eine andere Emotion habe der FC Liverpool bei Jürgen Klopp ausgelöst, als dieser im Oktober nach schwachem Start unter Vorgänger Brendan Rodgers an ihn herangetreten sei: "Als Liverpool angerufen hat, hatte ich keine andere Möglichkeit. Selbst meine Frau wusste: Wenn Liverpool anruft, mache ich es."

Unter Jürgen Klopps Regie feierten die Reds in dieser Saison die Rückkehr in die Champions League. In der englischen Meisterschaft rangiert der LFC zudem auf einem ordentlichen vierten Tabellenplatz.