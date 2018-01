RB Leipzig legt fest: Keita bleibt bis Saisonende

Naby Keita wird in der Rückrunde noch für Leipzig am Ball bleiben

RB Leipzig hat am Sonntagmittag alle Spekulationen um Mittelfeldstar Naby Keita und einen vorzeitigen Wechsel zum FC Liverpool in die englische Premier League beendet.

Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga bezog in einem Statement Stellung zu der Personalie und gab bekannt: "Naby Keita bleibt bis zum 30. Juni 2018 Spieler von RB Leipzig! Damit beenden wir die Spekulationen um einen vorzeitigen Wechsel im Winter von Keita zum FC Liverpool."

Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick führte die Entscheidung des Klubs, den Guineer nicht vorzeitig für kolportierte 15 bis 20 Millionen Euro zusätzliche Ablöse an die Reds abgeben zu wollen, weiter aus: "Wir geben Naby Keita nicht frühzeitig ab, auch wenn der FC Liverpool sein Interesse an ihm nun noch einmal hinterlegt hat, ihn bereits in diesem Transferfenster verpflichten zu wollen. Wie jeder weiß, sind wir kein Verkaufsklub".

Rangnick erläuterte, dass sich die Vereine vor allem bei der Frage nach einer zusätzlichen Ablösesumme nicht einig geworden sind: "Ein Transfer im Winter wäre nur möglich gewesen, wenn wir eine einvernehmliche Lösung im Sinne einer exorbitanten zusätzlichen Ablösezahlung erreicht hätten. Dies ist nicht der Fall und demnach haben wir uns dazu entschieden, dieses Thema zu beenden."

Der 22-Jährige wurde bereits über die Entscheidung der Roten Bullen unterrichtet und habe diese akzeptiert. Somit wird der Wechsel des Mittelfeldstrategen erst nach Saisonende über die Bühne gehen. Der FC Liverpool lässt sich die Verpflichtung des Leipziger Stammspielers rund 75 Millionen Euro kosten.