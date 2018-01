Sánchez-Abschied steht bevor - Wenger ratlos

Alexis Sánchez steht offenbar vor dem Abschied vom FC Arsenal

Ein Transfer von Arsenals Alexis Sánchez steht offenbar kurz vor dem Vollzug. Gunners-Manager Arsène Wenger berief den Chilenen am Sonntag nicht in den Kader für das Premier-League-Spiel gegen den AFC Bournemouth. Englische Medien vermuten deshalb, dass Sánchez den Klub in den kommenden Tagen verlassen wird.

"Seine Situation ist in beide Richtungen noch nicht endgültig entschieden", sagte Wenger laut "Sky UK". Eine Entscheidung stehe jedoch kurz bevor. "Deswegen habe ich ihn zuhause gelassen."

In den englischen Medien kocht die Gerüchteküche hoch: Laut "Mirror" sollen Jürgen Klopp und der FC Liverpool in den Sánchez-Poker eingestiegen sein, um einen Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Philippe Coutinho zu verpflichten. Dagegen berichtet "Metro", Sánchez werde zu Manchester United wechseln. Im Tausch könnte dann der ehemalige Dortmunder Henrikh Mkhitaryan zu den Gunners kommen.

Wenger ratlos

Auch Manchester City soll schon länger Interesse am 29-Jährigen haben. Sánchez' Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, in diesem Winter ist Arsenals letzte Chance, eine Ablöse für den Chilenen zu kassieren.

Manager Wenger wollte sich jedoch nicht in die Karten schauen lassen. "Interpretieren Sie nicht zu viel hinein", sagte er über seine Entscheidung, Sánchez nicht für den Kader zu nominieren. "Nicht einmal ich weiß, wie es weitergeht."