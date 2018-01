Balogun: Rassismus-Vorwürfe gegen Hannover-Fans

Leon Balogun wurde in Hannover offenbar rassistisch beleidigt

Leon Balogun und Anthony Ujah von Mainz 05 sind beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 von einem Teil der Heim-Fans offenbar rassistisch beleidigt worden.

"Die extrem bittere Niederlage war gestern leider nicht der einzige Tiefpunkt", schrieb Balogun am Sonntag auf Twitter. "Anthony Ujah und ich sind beim Warmmachen vorm Hannover 96 Fanblock unter anderem mit Affenlauten rassistisch beleidigt worden."

Ujah war in der 82. Minute eingewechselt worden, Balogun hatte sich aufgewärmt, wurde aber nicht eingewechselt.

"Ich bin erschrocken darüber, dass so ein Verhalten 2018 in der Bundesliga, in der jeden Tag Spieler unterschiedlicher Herkunft, Hautfarben und Religionen gemeinsam für ihre Fans kämpfen, überhaupt noch existiert", heißt es in Baloguns Stellungnahme weiter. "Wir geben jede Woche alles für die Fans, aber manche von ihnen geben uns nicht einmal Respekt. In keiner Kurve der Welt sollte Platz für Rassismus sein!"

Hannovers Verantwortliche sind informiert

Auch Baloguns und Ujahs Verein Mainz 05 reagierte auf die rassistischen Beleidigungen gegen seine Spieler. "Der 1. FSV Mainz 05 steht zusammen mit seinen Spielern im Kampf gegen Rassismus und jegliche andere Form der Diskriminierung. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, Rassismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit ein für alle Mal aus den deutschen Stadien zu verbannen", sagte Rouven Schröder, Sportvorstand der 05er. Die Verantwortlichen von Hannover 96 seien über den Vorfall informiert worden.

Deutsch-Nigerianer Balogun spielte selbst von 2008 bis 2010 für Hannover 96, seit Anfang 2017 ist er für Mainz aktiv. Der nigerianische Stürmer Anthony Ujah wechselte in der laufenden Wechselperiode zurück zu Mainz 05, wo er schon von 2011 bis 2012 aktiv war.