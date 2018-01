Schaaf: Rückkehr zu Werder? "Man muss abwarten"

Thomas Schaaf hatte seine erfolgreichste Trainerzeit bei Werder Bremen

Thomas Schaaf steht nicht unmittelbar vor der Rückkehr zu seinem früheren Klub Werder Bremen.

Die Trainer-Ikone hat noch keine weiterführenden Gespräche über ein Engagement als Technischer Direktor mit den Verantwortlichen der Grün-Weißen geführt. Das sagte der langjährige Bundesliga-Coach bei "Radio Bremen".

"Man muss abwarten, ob so etwas überhaupt passiert", sagte der 57-Jährige dem Sender: "Es gibt im Moment keine Ideen, sich groß auszutauschen."

Werder-Manager Frank Baumann hatte zuletzt bei der Mitgliederversammlung im November des vergangenen Jahres angekündigt, dass er Schaaf zur kommenden Saison für die neu zu schaffende Stelle engagieren will.

Der ehemalige Meister-Trainer der Bremer ist seit dem Ende des Engagements als Trainer von Hannover 96 im April 2016 ohne festen Job. "Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr viel Erfahrungen als technischer Beobachter der Uefa gesammelt. Es ist sehr spannend, was aktuell im Fußball passiert und wie er sich in Zukunft aufstellt", sagte Schaaf.