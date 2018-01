Bayern-Verbleib: Heynckes denkt angeblich um

Bleibt Jupp Heynckes dem FC Bayern München erhalten?

Bayern München will Jupp Heynckes unbedingt über den Sommer hinaus als Trainer behalten, doch will auch der 72-Jährige bleiben? In dieser Frage findet laut eines aktuellen Medienberichts gerade ein Umdenken beim Erfolgscoach statt.

Wie die "Bild" berichtet, hat sich der ehemalige Fußball-Rentner in der Winterpause ausführlich Gedanken um seine Zukunft gemacht. Ausgeschlossen sei nun nichts mehr, schreibt das Boulevard-Blatt weiter, auch nicht eine weitere Saison an der Seitenlinie des Rekordmeisters.

Dass zuletzt nach Bayern-Präsident Uli Hoeneß auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge öffentlich um eine Vertragsverlängerung warb, stört Heynckes dem Bericht zufolge keineswegs. Im Gegenteil: Der Fußballlehrer soll sich vom Interesse der Münchner Granden geschmeichelt fühlen.

Heynckes selbst vermeidet (noch) eine klare Positionierung zur Frage nach einem möglichen Verbleib. " Ich möchte über das Trainerthema nicht mehr reden", sagte er dem "kicker".

Die Münchner aber, das kristallisiert sich immer mehr heraus, setzen alles auf die Karte Heynckes - zumindest bis zum Sommer 2019. Man werde Heynckes "nicht kampflos aufgeben", kündigte Rummenigge am Sonntag bei "Sky" an.