Stöger: Auba fürs Wochenende eingeplant

Pierre-Emerick Aubameyang kehrt in den Kader des BVB zurück

Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger stellt dem zuletzt suspendierten Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang einen Einsatz im nächsten Spiel in Aussicht.

"Ich habe das Gefühl, dass er einsichtig ist, dass er das schon verstanden hat. Er war beim Training, also ist er in der Planung für das nächste Wochenende", sagte Stöger nach dem Auslaufen am Montagnachmittag, zu dem der Bundesliga-Torschützenkönig pünktlich erschienen war.

Aubameyang habe "jederzeit die Möglichkeit, sich wieder so aufzustellen, dass er Teil der Mannschaft ist", betonte der Österreicher. Der BVB spielt am Freitagabend bei Hertha BSC. Ob sich der Gabuner für sein Verhalten bei der Mannschaft entschuldigt hat, konnte Stöger nicht beantworten.

Für das Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (0:0) hatte der Verein den Gabuner suspendiert. Aubameyang hatte die Mannschaftsbesprechung nach dem Abschlusstraining am Samstag geschwänzt.