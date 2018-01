Medien: Bayern holt Chefscout aus Leverkusen

Welche neuen Stars lockt Laurent Busser in die BayArena?

Bayern München hat nach der Verpflichtung von Sandro Wagner offenbar ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Doch in diesem Falle soll der neue Mann nicht unmittelbar für Tore, sondern dafür, dass der Klub fähige Spieler kauft, die auf höchstem Niveau in der Lage sind, Tore zu erzielen.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" haben sich die Bayern-Verantwortlichen nämlich beim Bundesliga-Nachbarn aus Leverkusen bedient und Laurent Busser unter Vertrag genommen. Der 45-Jährige arbeitete beim Werksklub in den letzten Jahren als Chefscout und entdeckte unter anderem den aktuellen Shooting-Star Leon Bailey. Auch Spieler wie Kingsley Coman oder Ousmane Dembélé soll Busser den Bayer-Funktionären empfohlen haben, bevor diese in München oder Dortmund zu Stars wurden.

Nach der Meldung der Sportzeitschrift soll der Franzose die Leverkusener bereits über das Angebot der Bayern informiert haben und dieses auch annehmen wollen.

Busser ist nicht die erste Spürnase, die in den letzten Jahren vom Werksklub nach München wechselt. Zur Bundesligasaison 2014/15 übernahm Michael Reschke beim FC Bayern München den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors. Zuvor war er in Leverkusen als Nachfolger von Reiner Calmund tätig und unter anderem an den Transfers von Bernd Leno, Stefan Kießling, Simon Rolfes, André Schürrle und Arturo Vidal beteiligt.

Im letzten Sommer löste Reschke seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister jedoch auf und wechselte zum VfB Stuttgart, wo er nun als Sportvorstand tätig ist.