Serdar Tasci zurück in die Bundesliga?

Bei Werder Bremen im Gespräch: Serdar Tasci

243 Spiele hat Serdar Tasci alleine für den VfB Stuttgart absolviert und in seiner Funktion als Innenverteidiger jede Menge Treffer vereitelt und zudem 13 Tore erzielt. Sieben Jahre lang war die Bundesliga die Heimat des 15-maligen Nationalspielers, der 2013 schließlich zu Spartak Moskau wechselte. Nun deutet sich eine (erneute) Rückkehr an.

Nachdem Tasci bereits Anfang 2016 für vier Monate an den damals verletzungsgeplagten FC Bayern ausgeliehen war und im Sommer des gleichen Jahres zu Spartak zurückkehrte, könnte der Abwehrmann des russischen Erstligisten bald wieder auf den Spielberichtsbögen aus Deutschlands höchster Spielklasse auftauchen.

Laut einem Bericht des "Weser Kurier" gilt der 30-Jährige als möglicher Ersatz für den abwanderungswilligen Luca Caldirola bei Werder Bremen. Angeblich wird der Name des ehemaligen VfB-Profis intern diskutiert.

Tascis Vertrag in Moskau läuft nur noch bis zum kommenden Sommer. Sollte er noch in der Wintertransferperiode an die Weser wechseln, wäre er eine unmittelbare Verstärkung für die Grünweißen. In dieser Saison durfte sich der spielstarke Rechtsfuß bereits in der Champions League mit den Großen der Branche messen.

Ob der Innenverteidiger aber überhaupt zu Werder wechseln möchte, ist nicht belegt. Auch SVW-Sportchef Frank Baumann hielt sich bedeckt. "Zu Gerüchten äußere ich mich nicht", erklärte der 42-Jährige auf Nachfrage des "Weser Kurier".