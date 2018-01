Baum kündigt Finnbogason-Comeback an

Kehrt gegen Mönchengladbach auf den Platz zurück: Alfred Finnbogason

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hofft am Samstag im Spiel bei Borussia Mönchengladbach auf ein Comeback von Torjäger Alfred Finnbogason.

Der 28 Jahre alte Isländer hat am Donnerstag wieder voll trainiert. "Es sieht gut aus, aber wir müssen schauen, wie seine Achillessehne reagiert", sagte Trainer Manuel Baum nach der Einheit.

Finnbogason, mit elf Toren in der Hinrunde erfolgreichster FCA-Schütze, hatte in der Vorbereitung wegen einer Entzündung an der Achillessehne sowie einer Erkältung nur eingeschränkt trainieren können. Auch beim 1:0 gegen den Hamburger SV zum Rückrundenauftakt hatte der Stürmer gefehlt.

Ausfallen wird derweil wohl Dong-Won Ji. Der Südkoreaner laboriert noch an einer im Trainingslager erlittenen Knieverletzung und ist derzeit nicht voll belastbar.

Klassenerhalt bleibt oberstes Ziel

Der FCA liegt nach 18 Spieltagen als Siebter nur einen Punkt hinter den Europacup-Plätzen. Davon will Baum (noch) nichts wissen.

"Wenn wir uns Ziele stecken, müssen wir sie erst erreichen, um uns neue zu stecken. Sonst wird man irgendwann negativ überrascht. Unser erstes Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt", betonte der 38-Jährige.