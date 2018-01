Kölns Ruthenbeck: Endspiele? "Wir leben das"

Stefan Ruthenbeck will gegen den HSV auf Sieg spielen

Stefan Ruthenbeck, Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, hat für die Rückrunde 17 Endspiele ausgerufen. Die Partie am Samstag beim Tabellenvorletzten Hamburger SV hat für den FC tatsächlich Final-Charakter.

Die Euphorie nach dem Last-Minute-Sieg im Derby ist längst verflogen, Stefan Ruthenbecks Fokus liegt bereits auf dem nächsten Endspiel. "Wir müssen weiter punkten. Das ist Fakt. Die Ausgangssituation ist keine andere als vor dem Sieg gegen Gladbach", sagte der Trainer des 1. FC Köln vor der Partie beim Hamburger SV am Samstag: "Wir werden auf Sieg spielen - von der ersten bis zur letzten Sekunde. Wir haben Endspiele ausgerufen und das leben wir auch. Wir wollen abliefern und Vollgas geben."

🎙️#Ruthenbeck: Wir haben noch zwei Trainingseinheiten. Bei #Koziello werden wir erst einmal schauen, wie schnell er auch mental hier ankommt. #effzeh #HSVKOE — 1. FC Köln (@fckoeln) 18. Januar 2018

Köln bleibt allerdings auch nichts anderes übrig. Denn verliert der Tabellenletzte in Hamburg, wäre der jüngste Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) wertlos. Der HSV würde dann auf neun Punkte davonziehen - der FC könnte den Rückstand aber auch auf nur noch drei Zähler verkleinern.

Daher ließ sich Ruthenbeck in der Vorbereitung auf das HSV-Duell auch vom Sturmtief Friederike nicht stoppen. Während Schulen geschlossen blieben, Bäume umstürzten und Bahnen in der Stadt stillstanden, lud der Coach bei böigem Wind zum Training.

"Im Training ist richtig Feuer drin"

Die Partie in Hamburg hat für Köln tatsächlich Final-Charakter. "Der Druck ist enorm", gab Ruthenbeck zu: "Im Training ist richtig Feuer drin. Es geht zur Sache. Ich muss die Spieler eher ein bisschen bremsen, als dass ich sie antreiben muss."

Auch wenn der HSV in der Liga seit November ohne Sieg ist, will sich Ruthenbeck nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen. "Ob jemand jetzt in der Krise ist oder nicht - das interessiert mich nicht", sagte er: "Ich schaue viel mehr auf uns und unsere Idee."

Ob der neue Hoffnungsträger Vincent Koziello in dieser Idee bereits eine tragende Rolle spielt, ließ Ruthenbeck offen. Immerhin sei der 22-jährige Franzose erst unter der Woche verpflichtet worden und müsse die Abläufe noch besser kennenlernen, gab der Coach zu bedenken.