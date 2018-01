Giroud-Berater: BVB-Wechsel möglich

Sehen wir Olivier Giroud bald im BVB-Dress?

Die Gerüchteküche brodelt auf Hochtouren: Top-Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang steht nach übereinstimmenden Medien kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal, der angeblich 60 Millionen Euro nach Dortmund überweist und mit Olivier Giroud zudem einen Ersatz als Zugabe ins Ruhrgebiet schickt. Girouds Berater hat sich nun vielsagend geäußert.

"Heute sind es nur Gerüchte, aber morgen könnten diese der Realität entsprechen. Vielleicht", zitiert der britische Journalist Ed Aarons den Berater des Franzosen.

Durch den medialen Äther schwirren derweil unterschiedliche Modelle eines Aubameyang-Transfers, der Giroud beinhalten könnte. Während der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio von 60 Millionen Euro plus Giroud spricht, erwähnt der Londoner "Standard" 40 Millionen Euro und Giroud.

"RMC" berichtet ebenfalls von einem BVB-Interesse an dem Arsenal-Stürmer, schließt eine Verrechnung mit einem Aubameyang-Deal hingegen aus. Zudem sei Giroud in den Planungen der Borussen nur als Übergangslösung gedacht und solle nur bis zum Sommer ausgeliehen werden. Ein Nachfolger Aubameyangs soll dann in Ruhe verpflichtet werden.

Giroud, der im Sommer 2012 auf die Insel wechselte, erzielte in 179 Liga-Einsätzen 73 Treffer für Arsenal. In der Champions League stehen zwölf Tore in 29 Einsätzen zu Buche. In der laufenden Saison stand der kopfballstarke Angreifer 25 Mal für die Gunners auf dem Rasen, befand sich jedoch lediglich zehnmal in der Startformation.