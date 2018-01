HSV-Sponsor fordert Entlassung von Gisdol

HSV-Trainer Markus Gisdol steht im Zentrum der Kritik

Eigentlich ist Groß-Investor Klaus-Michael Kühne für laute und markige Kritik am Hamburger SV verantwortlich. Doch nun hat sich auch noch ein weiterer HSV-Sponsor energisch ins Tagesgeschäft der Rothosen eingemischt. Im Zentrum der Kritik: Trainer Markus Gisdol.

"Er hat keine Ahnung von Fußball. Wenn dieser Trainer gegen Hannover (am 4. Februar, Anm. d. Red.) noch bei uns auf der Bank sitzt, werde ich aus dem Verein austreten und das Stadion nie wieder betreten", sagte Heinrich Höper in einer Talkrunde beim Lokalsender "Hamburg 1". Der millionenschwere Fleischgroßhändler pumpt seit langer Zeit Geld in den klammen Klub - doch offenbar nicht mehr lange.

"Ich habe nun 17 oder 18 Jahre die HSV-Loge - ein wunderbares Hobby - aber irgendwann ist mal Schluss", wetterte Höper. "Der HSV funktioniert eigentlich. All die Jugendmannschaften bis hin zur zweiten Mannschaft sind Spitze. Nur die eigentliche Mannschaft funktioniert nicht".

Er habe Gisdol "noch nie bei der zweiten Mannschaft gesehen", polterte Höper weiter. "Die Jungs soll er sich mal ansehen, die kann man mal reinschmeißen."

Der Unternehmer kritisierte, dass der HSV nicht wie nach dem Karriereende von Uwe Seeler Anfang der 70er Jahre auf die Jugend setzt. "Damals ist es gutgegangen", so Höper. Der HSV habe sich dank junger Spieler wie Manfred Kaltz vor dem Abstieg gerettet.