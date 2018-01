Heidel-Andeutungen: Goretzka schon im Winter zum FCB?

Spielt in Zukunft definitiv für den FC Bayern: Leon Goretzka

Seit Freitagmittag ist klar: Leon Goretzka wechselt vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Ab dem kommenden Sommer soll der 22-Jährige für den deutschen Rekordmeister im Mittelfeld die Strippen ziehen. Doch möglicherweise sieht man den Nationalspieler schon in den nächsten Wochen im FCB-Trikot.

Nach den Worten von Schalkes Sportvorstand Christian Heidel ist ein Wechsel Goretzkas in der aktuellen Wintertransferperiode nicht gänzlich ausgeschlossen. "Wenn Karl-Heinz Rummenigge in dieser Frage anriefe, würde ich mich mit ihm darüber unterhalten", sagte der 54-Jährige am Freitag am Rande einer Pressekonferenz und fügte hinzu: "Wir müssen schauen, was das Beste für Schalke 04 in der Rückrunde ist."

Doch dem Sportvorstand geht es wohl nicht darum, noch eine kleine Ablöse für den Mittelfeldstar zu kassieren - da Goretzkas Vertrag Ende Juni ausläuft, sieht Schalke nach aktuellem Stand keinen Cent für den ehemaligen Bochumer. Im Gegenteil: Heidel denkt an das Wohl der Mannschaft und die Stimmung rund um den Verein.

Sollte es nämlich anhaltend Pfiffe gegen den ehemaligen Publikumsliebling geben, könnte sich dies negativ auf die Leistung der Mannschaft auswirken.

Goretzka selbst appellierte bereits per Facebook an den eigenen Anhang: "Mit meiner Entscheidung müsst ihr nicht einverstanden sein, aber macht es uns als Mannschaft nicht schwer. Denn wir haben Ziele, die wir erreichen wollen."