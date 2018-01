"Falschmeldungen": Rätsel um Zustand von Pelé

Musste seine Reise zur einer Ehrung nach London absagen: Fußball-Idol Pelé

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé wird entgegen anderslautender Medienberichte wohl doch nicht in einem Krankenhaus behandelt.

"Das sind Falschmeldungen. Nichts davon ist wahr", sagte Pepito Fornos der Nachrichtenagentur "AFP". Pelé sei zu Hause und ruhe sich aus.

Zuvor war berichtet worden, dass der 77-Jährige nach einem Schwächeanfall in eine Klinik eingeliefert worden sei und deshalb einen Besuch bei der Vereinigung der britischen Fußball-Journalisten abgesagt hätte. In London sollte Pelé am Sonntag für sein Lebenswerk geehrt werden.

Fornos bestätigte, dass der Trip gestrichen wurde. Die Fußball-Legende Pelé war Anfang der Woche nach Rio gefahren worden, eine weitere Reise sei zu anstrengend. Pelé, der sich wegen seiner akuten Hüftprobleme seit geraumer Zeit im Rollstuhl oder mit Rollator fortbewegen muss, hatte in Rio gesagt: "Mir geht es gut, Gott sei Dank."