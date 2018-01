Bailey zaubert Bayer zum Sieg in Hoffenheim

Wieder einmal nicht zu stoppen: Leon Bailey

Bayer Leverkusen hat 1899 Hoffenheim im Rennen um die internationalen Plätze in der Fußball-Bundesliga vorerst distanziert und hält Kurs Richtung Champions League.

Die Werkself setzte sich mit 4:1 (1:0) bei der TSG durch. Damit sind die Rheinländer seit sieben Auswärtspartien ungeschlagen. Bayer hat 31 Punkte auf dem Konto, Hoffenheim 27.

Toptalent Leon Bailey (43.) mit einem tollen Hackentor, Julian Baumgartlinger (51.) und Doppelpacker Lucas Alario (70./90.+3) trafen für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich, die in den zurückliegenden 14 Punktspielen nur eine Niederlage (gegen Bayern München) kassiert hat. Adam Szalai (86.) gelang das Hoffenheimer Ehrentor.

Und das war's, nach dem vierten Tor der #Werkself ist Schluss! AUSWÄRTSSIEG! ⚫️🔴💪#TSGB04 1:4 pic.twitter.com/ioifeLh3yE — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 20. Januar 2018

Vor 28.017 Zuschauern in Rhein-Neckar-Arena waren die Hoffenheimer zu Beginn das bessere Team. Die Gastgeber, die ohne den umworbenen Nationalspieler Kerem Demirbay (Oberschenkel-Probleme) auskommen mussten, überzeugten mit einer guten Spielanlage. Hochkarätige Chancen konnten sich die Kraichgauer allerdings nicht erarbeiten - entweder kam der "letzte Pass" nicht an oder der Abschluss war nicht gut genug.

Diese Nachlässigkeiten in der Offensive hätten sich in der 19. Minute fast gerächt. Nach Vorarbeit Baileys hatte Nationalspieler Julian Brandt die Führung für Leverkusen auf dem Fuß, wurde im letzten Moment aber noch geblockt. Im Anschluss an diese Szene übernahm Bayer das Kommando. Die Führung der Gäste lag Mitte der ersten Hälfte in der Luft.

Den Treffer hätten aber fast die Hoffenheimer erzielt. Nach einem Konter über Bayer-Leihgabe Serge Gnabry, der in der ersten halben Stunde eine starke Vorstellung zeigte, kam Dennis Geiger in gefährlicher Position an den Ball. Die Flanke des Mittelfeldspielers wurde von Bayer-Verteidiger Sven Bender abgefälscht und landete an der Latte (26.).

TSG im Alu-Pech - Alario eiskalt

Diese Möglichkeit war wiederum der Auftakt einer bestimmenden Phase der TSG. Wie fast schon zu erwarten, waren es aber die Leverkusener, die das Tor erzielten. Nach Vorarbeit Brandts traf der umworbene Bailey überragend per Hacke. Es war der siebte Saisontreffer des 20-Jährigen.

Nur 20 Sekunden nach dem Seitenwechsel waren die Gasgeber dem Ausgleich ganz nahe. Der Distanzschuss von Lukas Rupp landete aber nur am Außenpfosten. Vier Minuten später vergab TSG-Außenverteidiger Steven Zuber eine weitere Chance. Besser machte es kurz darauf Baumgartlinger auf der Gegenseite.

Nach den zweiten Gegentor setzte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann alles auf eine Karte und brachte in Andrej Kramaric sowie Mark Uth Stürmer Nummer drei und vier. Als Nagelsmann auch noch Nadiem Amiri nach einer guten Stunde ins Spiel brachte, hatten die Kraichgauer kaum noch Defensivspieler auf dem Platz. Bei einem Konter vergab Brandt die Möglichkeit zur Vorentscheidung (63.), Alario ließ sich eine ähnliche Chance nicht entgehen.