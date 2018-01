Dank Arbeitssieg: Gladbach heilt Derby-Wunden

Christoph Kramer brachte die Borussia früh in Führung

Borussia Mönchengladbach hat seine Fans versöhnt. Sechs Tage nach der Derby-Niederlage beim Tabellenletzten 1. FC Köln bezwang der fünfmalige Meister am Samstag den FC Augsburg 2:0 (0:0) und setzte sich im Kampf um die Champions-League-Plätze oben fest.

Matthias Ginter leitete in einem ebenso schwachen wie verregneten Spiel mit seinem vierten Saisontor den Sieg ein. Der von Borussia Dortmund verpflichtete Innenverteidiger traf per Kopf mit Hilfe des Innenpfostens (10.). In der 90. Minute machte Thorgan Hazard mit seinem Treffer zum Endstand nach einem Konter alles klar.

Borussia-Trainer Dieter Hecking setzte nach der schmerzhaften Derby-Pleite wieder von Beginn an auf Raffael, Weltmeister Christoph Kramer fehlte wegen Fiebers. Auf Augsburger Seite wurde Top-Torjäger Alfred Finnbogason (Achillessehnenprobleme) rechtzeitig fit, doch die Mitspieler setzten ihn zu selten ein.

Das Bemühen der Gladbacher um Wiedergutmachung war nicht zu übersehen. Die Gastgeber spielten schwungvoll nach vorn, dem frühen 1:0 waren bereits zwei gute Torchancen vorausgegangen. Thorgan Hazard (21.) hätte später nur auf Patrick Herrmann querlegen müssen, und es wäre wohl das 2:0 gewesen. Einen Kopfball des extrem präsenten Innenverteidigers Jannik Vestergaard parierte Marwin Hitz (32.).

Finnbogason muss nach einer Halbzeit raus

Augsburg befreite sich langsam und mühevoll. Die wenigen Konter blieben zumeist spätestens an Vestergaard hängen, der auch nach der bis dato besten Gelegenheit der Gäste zur Ecke klärte. Sekundenlang hatten Angreifer und Abwehrspieler am Fünfmeterraum nach dem Ball gestochert (28.).

Etwas Glück hatte Augsburgs Daniel Baier, der den Ball bei einer Abwehraktion zweimal mit der Hand bzw. dem Arm berührte (40.). Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus entschied sich gegen einen Elfmeter, was Video-Assistent Daniel Siebert bestätigte.

FCA-Trainer Manuel Baum musste Finnbogason zur Halbzeit vom Feld nehmen - das machte es nicht einfacher. Jonathan Schmid sollte neuen Schwung bringen, allerdings: Erst einmal drückten wieder die Gladbacher, bei denen die jungen Sechser Denis Zakaria und Michael Cuisance das Spiel gut organisierten.

Hazard (57.) verpasste mit seiner Grätsche eine Flanke von Lars Stindl um Haaresbreite. Die Borussia ließ viele Gelegenheiten zum K.o.-Schlag aus, somit blieb Augsburg trotz erstaunlich schwacher Leistung im Spiel.

Inspirierendes war jedoch von den Schwaben selten zu sehen. Es fehlten Impulse über die Außenpositionen, und in der Luft waren Vestergaard und Ginter ohnehin kaum zu bezwingen.