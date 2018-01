Bundesliga-Stimmen: "Wir sind sehr enttäuscht"

Ralph Hasenhüttl konnte mit seinen Leipzigern nicht in Freiburg gewinnen

Bayer Leverkusen hat sich mit dem furiosen Auswärtserfolg bei 1899 Hoffenheim auf die Champions-League-Ränge vorgeschoben. Glücklich waren am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga auch die Freiburger, die einen wichtigen Heimdreier gegen RB Leipzig einfuhren. Entsprechend bedient zeigte sich der Leipziger Coach hinterher bei "Sky". Ebenso ernüchternd das Heimspiel für den HSV. Die Stimmen.

Hamburger SV - 1. FC Köln 0:2

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Bis zum zweiten Tor waren wir gut im Spiel. Wir kriegen den Ball aber nicht über die Linie. Wir müssen sehen, dass wir uns schnell aufrichten. Wir sind immer nah dran, aber uns gelingt nicht das Tor. Vom Kämpferischen her können wir den Spielern keinen Vorwurf machen. Natürlich will ich weitermachen."

Stefan Ruthenbeck (Trainer 1. FC Köln): "Es gab schon Momente, in denen wir Probleme bekommen haben. Das Spiel in den Griff bekommen haben wir erst mit dem 2:0, dann hätten wir es noch besser ausspielen und das eine oder andere Tor machen können."

SC Freiburg - RB Leipzig 2:1

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir wollten nicht zu passiv sein. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei gute Umschaltsituationen. Klar, wir schießen leider keine Tore aus dem Spiel heraus. Aber wir sind bei Standards sehr stark. Dann gibt es einmal so einen Tag, an dem man auch Leipzig schlagen kann."

Janik Haberer (SC Freiburg): "Es ist unglaublich, was wir heute wieder geleistet haben. Das kostet Woche für Woche große Kräfte."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Es war fußballerisch kein besonders hochklassiges Spiel. Es war klar, dass wir Geduld brauchen werden. Nach der Führung haben alle gesehen, was passiert ist. Der Gegner hat versucht, uns über Standardsituationen zu schlagen, und wir konnten es wieder nicht verteidigen. Wir sind sehr enttäuscht."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Wir analysieren das jede Woche. Irgendwie kann das nicht sein. Wir dürfen die Punkte nicht durch Standards einfach so abschenken, das müssen wir abstellen."

1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:4

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir haben es in der ersten Hälfte sehr gut gemacht. Leverkusen hatte nur einen klaren Abschluss - das war das Tor. Wir hatten mehr vom Spiel. In der zweiten Hälfte hatten wir zwei klare Abschlüsse, da müssen wir das Tor machen. Leverkusen macht dann mit dem ersten Angriff das zweite Tor."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir freuen uns riesig über die drei Punkte. Die waren so nicht zu erwarten - vor allem in der Deutlichkeit. Die erste Hälfte war sehr offen. Es hat uns natürlich in die Karten gespielt, dass wir in Führung gegangen sind."

Julian Brandt (Bayer Leverkusen): "Beide Mannschaften hatten in der ersten Halbzeit gute Gelegenheiten, ein Tor zu schießen. In der zweiten Halbzeit haben wir es auch gut gemacht und die Fehler der Hoffenheimer gut ausgenutzt. Von den Chancen her geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung."

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 3:2

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Der Sieg war verdient. Wir hätten schon früher in Führung gehen müssen. Wir hatten einen guten Spielaufbau und haben uns Räume erarbeitet. Unsere Reaktion nach dem 0:1 war großartig. Wir haben die richtige Mentalität auf den Platz gebracht."

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind maximal enttäuscht. Das war wahrscheinlich unser schwächstes Spiel in dieser Saison. Wir haben die meisten Zweikampfduelle verloren und ohne die nötige Schärfe gespielt. Die Niederlage war verdient."

Ron-Robert Zieler (Torwart VfB Stuttgart): "Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Die Mainzer haben gefightet und es einfach besser gemacht."

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 2:0

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich habe eine gute erste Halbzeit gesehen. Bei zwei oder drei Situationen hatten wir Pech mit der Schiedsrichterentscheidung, aber darüber kann man heute hinwegsehen. Das 2:0 hätte früher fallen können - das ist die einzige Kritik."

Yann Sommer (Torwart Borussia Mönchengladbach): "Gut gespielt, gut gekämpft und am Ende auch verdient gewonnen."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Die erste Halbzeit war nicht gut, das hat sich dann komplett gedreht. Wir waren aber in der gegnerischen Hälfte nicht zielstrebig genug."

Marwin Hitz (Torwart FC Augsburg): "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und waren nicht richtig da. Gladbach war besser. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, aber eine richtige Chance habe ich von hinten nicht gesehen."

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:3

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war ein gebrauchter Tag für uns. Wir haben gegen einen gnadenlos effektiven Gegner verloren. Nach dem schnellen 0:2-Rückstand war es schwer für uns, aber für die erste Heimniederlage seit fünf Monaten müssen wir uns nicht schämen."

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg): "Heute haben uns ein paar Prozent gefehlt, das wird in der Bundesliga gnadenlos bestraft. Darum verlieren wir das Spiel."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, denn sie hat alles, was wir in dieser Woche vorbereitet hatten, gut umgesetzt. Alle drei Tore waren sehr gut herausgespielt. Auswärtsspiele, in denen wir schnell umschalten können, liegen uns einfach."

Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt): "Die erste und die zweite Halbzeit waren richtig stark von uns allen. Auswärts sind wir eine sehr starke Mannschaft."