Matthäus über den HSV: "Eines Absteigers würdig"

Lothar Matthäus (l.) und Christoph Metzelder haben das Hamburger Spiel analysiert

Der HSV bleibt fest im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga stecken. Im richtungsweisenden Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Köln setzte es die nächste Niederlage. Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus fand deshalb klare Worte nach der Partie.

"Es ist keine Harmonie da. Die Kaderzusammenstallung hat beim HSV nicht gestimmt. Das war eine unterirdische Leistung, die eines Absteigers würdig ist", stellte der 56-Jährige bei "Sky" unmissverständlich klar. Außerdem forderte er: "Da muss man auch als Verantwortlicher mal Klartext reden. Die Mannschaft ist auseinandergefallen, sie hat keinen Zusammenhalt."

Ähnlich schlecht kam bei Matthäus die Aufstellung der Hanseaten weg. Trainer Markus Gisdol, der spätestens nach der 0:2-Pleite gegen die Domstädter vor dem Aus steht, setzte in der Schaltzentrale auf Gideon Jung und Vasilije Janjicic. Ersterer ist 23 Jahre alt, letzterer gar erst 19.

Die Doppelsechs mit zwei so jungen Akteuren zu besetzen, sei für ihn "ein Wahnsinn. Ein erfahrener Mann wäre in dieser für den Verein existenziellen Situation sicher besser. Die beiden jungen Spieler sind dieser Situation nicht gewachsen", so Matthäus hinterher.

Metzelder: "Dann kamen die ersten Konter"

Die beiden Ex-Bundesligaprofis Marcell Jansen und Christoph Metzelder legten das Augenmerk in der Analyse vor allem die Anfangsphase. Diese hatte der HSV bestimmt. "Die Startphase war sehr gut, aber im Abschluss verkrampft man immer ein bisschen. Sie müssen so weitermachen wie zu Spielbeginn, die Mannschaft muss jetzt Charakter zeigen und Tore machen", meinte Jansen, der selbst sieben Jahre lang für den HSV auflief.

Christoph Metzelder bescheinigte dem HSV "viel Schwung und Urgewalt" in den ersten Minuten: "Sie waren wirklich gut im Spiel. Dann kamen die ersten Konter und dann wurde es immer weniger."