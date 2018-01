Salihamidzic schließt vorzeitigen Goretzka-Kauf aus

Laut Hasan Salihamidzic kommt Goretzka nicht im Winter zum FCB

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat einen vorzeitigen Kauf von Leon Goretzka vor dem eigentlichen Vertragsbeginn im Juli 2018 ausgeschlossen.

"Der FC Bayern plant im Sommer mit Leon", sagte Salihamidzic vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Sonntag bei "Sky". Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, Schalke könnte Goretzka in der laufenden Transferperiode verkaufen, um noch eine Ablösesumme zu kassieren.

Im Sommer läuft Goretzkas Vertrag bei Schalke aus, dann wechselt er ablösefrei nach München. Die Gerüchte waren durch Äußerungen von Schalke-Boss Clemens Tönnies angeheizt worden. Der 61-Jährige hatte gesagt, es sei möglich, dass Goretzka in der Rückrunde auf der Tribüne sitze, sollte es aufgrund seines anstehenden Wechsels zu Unruhe in der Mannschaft kommen.

Außerdem äußerte sich Salihamidzic zu dem Gerücht, Bayern sei an einer Verpflichtung des in den letzten Wochen überragenden Leon Bailey von Bayer Leverkusen interessiert. Der Sportdirektor wiegelte jedoch ab: Der FC Bayern sei nicht an einem Transfer Baileys im nächsten Sommer interessiert.

In der vergangenen Woche hatte der FC Bayern schon Leverkusen-Scout Laurent Busser verpflichtet, das hatte die Gerüchte um Bailey befeuert.