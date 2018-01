7:1! Real beeindruckt bei Kantersieg

Gareth Bale (l.) und Nacho (r.) erzielten je zwei Tore

Real Madrid hat nach drei Spielen ohne Dreier in der Primera División einen Kantersieg gegen Deportivo La Coruna gefeiert. Mit 7:1 schossen die Königlichen die Gäste im Estadio Santiago Bernabéu ab.

Dabei gelang Deportivo der bessere Start: Adrian erzielte die Führung für die Gäste (23.) ehe Nacho (32.) und Gareth Bale (42.), der mit einem schönen Schlenzer ins linke obere Eck traf, die Partie noch vor der Pause drehten.

In den zweiten 45 Minuten zeigte das weiße Ballett sein ganzes Können: Bale (58.) nach Vorlage des deutschen Nationalspielers Toni Kroos und Luka Modric (68.) sorgten für die Vorentscheidung. Dann meldete sich auch Superstar Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack (78./84.) im Spiel an, ehe erneut Nacho (88.) den Schlusspunkt setzte. Toni Kroos stand die gesamten 90 Minuten auf dem Rasen.

Mit dem Kantersieg landete Real einen Befreiungsschlag nach einer kleinen Krise in der Primera División. Zuvor hatte das Team von Trainer Zinédine Zidane drei Liga-Spiele in Folge nicht gewonnen. Der vernichtenden 0:3-Niederlage gegen den Erzrivalen aus Barcelona waren ein 2:2 gegen Celta Vigo und eine 0:1-Niederlage gegen Villarreal gefolgt. Damit steht Real in der Liga aktuell auf dem vierten Platz, sechs Punkte hinter Tabellenführer Barcelona und einen Punkt vor Verfolger Villarreal. Barca spielt allerdings am Sonntagabend noch gegen Real Betis.