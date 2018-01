Bayern-Star Vidal kokettiert mit Transfer

Arturo Vidal schließt einen Wechsel im Sommer nicht aus

Bayern Münchens Arturo Vidal hat ein klares Bekenntnis zum deutschen Rekordmeister erneut vermieden. Einen Wechsel im Winter schloss der Chilene allerdings aus.

In der Mixed Zone nach dem 4:2-Sieg der Bayern gegen Werder Bremen am Sonntagabend hat Vidal erklärt, dass er auf jeden Fall bis zum Sommer bleiben werde, teilte "Sky"-Reporter Torben Hoffmann mit. "Was im Sommer passiert muss man sehen", habe Vidal allerdings hinterhergeschoben.

Gerüchte kochten zuletzt hoch, dass Vidal die Bayern im Sommer wegen des Überangebots im Mittelfeld verlassen dürfe. Vor allem der Wechsel von Leon Goretzka zur kommenden Saison heizt den Konkurrenzkampf in München weiter an.

Laut "Sky" und "Bild" habe der FC Bayern seinem Mittelfeldspieler deshalb eine Wechselerlaubnis für die Transferperiode im Sommer erteilt. Der Meister wird mit Goretzka seinen Kader in Zukunft verjüngen: Der Noch-Schalker ist erst 22 Jahre alt, Vidal wird im Mai bereits 31.

Der Vertrag des Chilenen in München läuft eigentlich noch bis 2019. Allerdings sollen der FC Chelsea und Trainer Antonio Conte bereits Interesse am Nationalspieler bekundet haben. Antonio Conte kennt Vidal dabei schon aus gemeinsamer Zeit bei Juventus Turin. Der Teammanager hatte zuletzt lobende Worte für seinen ehemaligen Schützling gefunden.