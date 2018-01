Lyons Last-Minute-Treffer besiegelt PSG-Pleite

Kylian Mbappé verletzte sich bei der Niederlage in Lyon

Gegentor in der Nachspielzeit, Verletzung von Kylian Mbappé und Rote Karte für Dani Alves: Paris Saint-Germain hat in der französischen Fußball-Liga einen schwarzen Sonntag erlebt.

Der Tabellenführer verlor das Spitzenspiel des 22. Spieltages beim Tabellenzweiten Olympique Lyon am Ende in Unterzahl 1:2 (1:1) und muss einen längeren Ausfall des Nationalstürmers Mbappé befürchten.

Der 19-Jährige, für den PSG 180 Millionen Euro an den AS Monaco überweisen wird, wurde nach einem heftigen Zusammenprall mit Lyons Torhüter Anthony Lopes in der ersten Halbzeit von mehreren Sanitätern vom Feld getragen. Dabei trug er einen Stabilisator für den Nacken. Für Mbappé wurde der deutsche Weltmeister Julian Draxler eingewechselt.

Das frühe Tor für Lyon hatte Nabil Fekir (2.) mit einem Traumfreistoß erzielt, der Knockout für PSG kam in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Memphis Depay.

Trotz ihrer zweiten Saison-Niederlage haben die Pariser an der Tabellenspitze acht Punkte Vorsprung auf Lyon. Für den Favoriten hatte Layvin Kurzawa (45.) zwischenzeitlich ausgeglichen, kurz darauf sah Verteidiger Dani Alves die Rote Karte (57.). Superstar Neymar stand wegen Oberschenkelbeschwerden nicht im Kader.