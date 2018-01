Magath: Hollerbach "genau der Richtige" für den HSV

Bernd Hollerbach (l.) und Felix Magath (r.) arbeiteten in Wolfsburg zusammen

Felix Magath, selbst ehemaliger Trainer des Hamburger SV, hat seinen ehemaligen Assistenten und designierten HSV-Trainer Bernd Hollerbach in den höchsten Tönen gelobt und verspricht den Rothosen eine sonnige Zukunft.

"Die Mannschaft darf damit rechnen, dass sie besser trainiert wird und besser geführt wird. Und zwar so, dass sie nicht nur gegen direkte Konkurrenten gewinnen kann, sondern auch gegen Mannschaften, die eigentlich stärker besetzt sind", erklärte Magath gegenüber der "Bild" und setzte vollmundig hinterher: "Ich gehe sogar davon aus, dass der HSV mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben wird."

Eine mutige Prognose, wenn man sich die Formschwäche der Hamburger ansieht: Seit November haben die Hanseaten kein Spiel mehr gewonnen. Knüppeldick kam es am vergangenen Samstag mit der Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Köln. Folgerichtig musste Trainer Markus Gisdol am Sonntag seinen Hut nehmen.

Hollerbach "genau der Richtige"

Schnell schossen Gerüchte in die Höhe, der ehemalige HSV-Spieler Bernd Hollerbach werde Gisdol beerben. "Wir waren auf einen Plan B vorbereitet", verriet der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen. "Der neue Trainer konnte sich mit unserem Kader auseinandersetzen. Aber er wusste auch, dass es unser Ziel war, nicht den Trainer zu wechseln." Auch wenn die Verantwortlichen in Hamburg noch nicht den Namen Hollerbach in den Mund nahmen, gilt es als sicher, dass der ehemalige Assistent von Magath den Trainerjob übernimmt.

Für Magath ist es die richtige Entscheidung: "Ich habe mit ihm ja sehr erfolgreich zusammengearbeitet, deswegen kann ich ihn ganz gut beurteilen, vielleicht sogar am besten von allen", sagte der 64-Jährige. "Klar hatte ich Erfolg, hatten wir Erfolg, aber auch wegen ihm. Und wegen Konditionstrainer Werner Leuthard. Wir waren ein sehr starkes Team. Aufgrund seiner Erfahrung als Profi und als Trainer halte ich ihn für genau den Richtigen, um den HSV da unten rauszuführen." Magath und Hollerbach hatten 2009 gemeinsam die Deutsche Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg gewonnen.