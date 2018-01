Volland: Bundesliga "stärkste Liga der Welt"

Kevin Volland ist von der Stärke der Bundesliga weiterhin überzeugt

Spätestens nach dem 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist klar: Der FC Bayern kann sich auf dem Weg zum sechsten Meistertitel in Folge nur noch selber stoppen. Während die meisten Fans die große Langeweile im Kampf um die Schale beklagen, kann Leverkusens Kevin Volland die Kritik am Oberhaus nicht nachvollziehen.

Für ihn ist die Bundesliga "in Sachen Taktik die stärkste Liga der Welt", erklärte Volland im Interview mit dem "kicker". "In England mag das Spieltempo höher sein, aber taktisch ist die deutsche Liga besser", urteilte der 25-Jährige.

In den Augen des Offensivspielers ist vor allem die Ausgeglichenheit hinter dem FC Bayern das entscheidende Kriterium, das für die Bundesliga spricht. So sei ein großes Qualitätsmerkmal der höchsten deutschen Spielklasse, "dass hier fast jeder jeden schlagen kann, jeder es dem anderen schwermachen kann", so Volland, der selbst den schwächeren Teams eine gewisse Klasse attestiert: "Die Teams, die hinten stehen, stehen kompakt und machen es dem Favoriten schwer."

Zwar könne es sein, dass die Attraktivität der Bundesliga zuletzt merklich abgenommen hat, "aber mir persönlich macht es genauso viel Spaß wie früher", so Volland, der sein Lob für die Liga gleichzeitig etwas relativierte und erklärte: "Ein bisschen mehr Mut von manchen Mannschaften wäre schon wünschenswert."

"Natürlich hoffe ich auf die WM-Teilnahme"

In Sachen Wünsche steht für Volland persönlich die Teilnahme an der WM in Russland ganz weit oben. Der mit zehn Saisontoren neben Timo Werner erfolgreichste deutsche Torjäger will seinen Platz im Kader von Joachim Löw allerdings nicht öffentlich einfordern: "Natürlich hoffe ich auf die WM-Teilnahme. [...] Aber ich war noch nie der Typ, der forsch Ansprüche formuliert. Was ich weiß: In dieser Saison ist es mir gelungen, mich wieder in den Blickpunkt zu spielen."

Den Grund für seinen sportlichen Höhenflug sieht Volland vor allem in der positiven Entwicklung hinter den Kulissen. So profitiere "jetzt jeder davon, dass wir als Einheit auftreten". Während die Mannschaft unter Ex-Trainer Roger Schmidt zuletzt nicht mehr funktioniert habe, wurde es unter Tayfun Korkut schon besser. Unter Heiko Herrlich habe sich die Zusammenarbeit "noch einmal deutlich" verbessert, schwärmte der 25-Jährige.