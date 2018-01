Matthäus: Goretzka erfüllt doch seinen Vertrag

Lothar Matthäus (2.v.l.) lobt Bayern-Neuzugang Leon Goretzka

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Leon Goretzka nach Bekanntgabe seines Wechsels vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München in Schutz genommen.

"Viele Ex-Stars haben Schalke verlassen, obwohl sie noch einen laufenden Vertrag hatten. Goretzka geht erst, nachdem sein Kontrakt ausläuft. Das ist total anständig", schrieb Matthäus in seiner "sky"-Kolumne.

Der 56-Jährige nahm auch die Anhänger der Königsblauen in die Pflicht. "Die Fans sollten bei all ihrer Enttäuschung für diesen Wechsel nicht vergessen: Goretzka hat sich in seiner Zeit auf Schalke vorbildlich verhalten. Er hat traumhaften Fußball gespielt und wird das auch in den nächsten vier Monaten tun."

"Wenig bis kein Verständnis" hat Matthäus für die Aussagen von Schalke-Boss Clemens Tönnies, der Goretzka mit einem Tribünenplatz bis Saisonende drohte. "Ein Goretzka auf der Tribüne bringt niemandem etwas. Die Mannschaft wird geschwächt, weil ihr Leader nur zuschaut", sagte der frühere Bayern-Profi.

In der Schalker Mannschaft sei Goretzkas Wechsel ohnehin "gar kein Thema", so Matthäus weiter, die Personalie beeinflusse die Mitspieler des 22-Jährigen "nicht negativ".

"Fast jeder Spieler hätte das Bayern-Angebot angenommen"

Goretzkas Entscheidung für den Abgang nach München kann Matthäus gut nachvollziehen. "Ich denke fast jeder Spieler hätte das Bayern-Angebot angenommen. Für jeden Profi zählt am Ende der Karriere der Blick auf das Erreichte."

In München könne Goretzka in den kommenden Jahren zahlreiche Erfolge feiern, auf Schalke seien "Titel doch eher die Ausnahme", erklärte Matthäus. Zudem habe die bessere Bezahlung seiner Meinung nach bei der Entscheidung auch eine Rolle für Goretzka gespielt.

Keinen Sinn ergebe ein sofortiger Wechsel Goretzkas nach München. "Wenn es stimmt, dass Arturo Vidal im Sommer eventuell den Verein verlässt, steht mit Goretzka bereits ein Top-Mann auf dieser Position bei Bayern bereit", erläuterte Matthäus.