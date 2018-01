Trotz Gerücht: Bale für den FCB wohl zu teuer

Gareth Bale wird wohl nicht zum FC Bayern München wechseln

Gareth Bale von Real Madrid ist entgegen internationaler Medienberichte offenbar doch kein Thema beim FC Bayern München.

Laut "Sport Bild" ist der 28-jährige Waliser schlichtweg zu teuer für den deutschen Rekordmeister. Die Münchner seien nicht bereit, bis zu 200 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler an Real zu überweisen.

Zuvor hatte der englische "Mirror" von einem Interesse der Bayern an dem Nationalspieler berichtet. Die Münchner seien neben Manchester United in den Poker um Bale eingestiegen. Er solle in der bayerischen Landeshauptstadt eine Option für die Nachfolge von Franck Ribéry und Arjen Robben auf den offensiven Außenbahnen sein.

"Don Balon" aus Spanien hatte zuletzt von einem 100-Millionen-Angebot der Bayern für Bale berichtet - eine Summe, die wohl bei weitem nicht ausreichen würde, um den pfeilschnellen, aber auch extrem verletzungsanfälligen Star aus Madrid loszueisen.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte unlängst gegenüber "sky" in Aussicht gestellt, sein Klub könnte in naher Zukunft seine bisherige Zurückhaltung auf dem Transfermarkt ein Stück weit aufgeben: "Wenn du gute Spieler haben willst, musst du die Preise mitgehen. Die Summen sind teilweise jenseits von Gut und Böse, aber wenn du um Titel mitspielen willst, brauchst du die Qualität. Uli und ich sind uns einig, dass wir irgendwann ins Wasser springen müssen und einen Spieler verpflichten, der 80 bis 100 Millionen kostet."

Bislang ist Corentin Tolisso der teuerste Neuzugang der Münchner Vereinsgeschichte. Der französische Mittelfeldspieler wechselte vor der laufenden Saison für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zu den Bayern.