PSG-Schock! Mbappé fällt wohl monatelang aus

Kylian Mbappé fehlt Paris Saint-Germain womöglich monatelang

Hiobsbotschaft für Paris Saint-Germain und Angreifer Kylian Mbappé: Der 19-Jährige wird seinem Team offenbar rund zwei Monate lang wegen einer Fissur im Halsbereich fehlen.

Das berichtet der TV-Sender "ESPN". Mbappé würde damit die beiden Champions-League-Duelle der Franzosen gegen Real Madrid (14. Februar/6. März) verpassen. Eine offizielle Bestätigung seitens PSG steht noch aus.

Der Youngster war bei der 1:2-Niederlage der Pariser am Wochenende gegen Olympique Lyon in der 36. Minute schwer mit dem gegnerischen Torhüter Anthony Lopes zusammengerasselt. Daraufhin musste der Stürmer mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Noch in der Nacht auf Montag hatte Mbappé via Twitter Entwarnung gegeben. "Mir geht es gut", schrieb der Nationalspieler. Bestätigen sich die "ESPN"-Informationen, war diese Nachricht zu voreilig.

Mbappés Ausfall in den Spielen gegen die Königlichen wäre ein herber Verlust für PSG. Der Shooting-Star, der vor der Saison von der AS Monaco in die französischen Hauptstadt wechselte, erzielte in bislang 26 Pflichtspielen für Paris 15 Treffer, davon vier in der Königsklasse.