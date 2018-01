Süle hofft auf Heynckes-Verbleib beim FC Bayern

Niklas Süle ist ein Bewunderer von Trainer Jupp Heynckes

Unter Jupp Heynckes ist Niklas Süle im Abwehrzentrum von Bayern München meistens gesetzt. Kein Wunder, dass der Innenverteidiger auf einen Verbleib des Trainers hofft.

"Ich merke, dass er mich besser macht und hoffe, dass die Entwicklung in der Rückrunde so weitergeht und wir noch einige Erfolge gemeinsam feiern können", sagte Süle in einem Interview mit "t-Online.de" und betonte: "Was darüber hinaus passiert, entscheiden Jupp Heynckes und der FC Bayern, nicht Niklas Süle."

Der 22-Jährige lobte seinen Coach weiter. "Grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass er sehr viel von mir verlangt, mir gleichzeitig aber auch vertraut", so der Nationalspieler: "Ich komme oft zum Einsatz, darf mich zeigen. Das ist für einen jungen Spieler wie mich sehr wichtig." Um sich weiterzuentwickeln, brauche er die Minuten auf dem Platz.

Diese Spielzeit möchte der ehemalige Hoffenheimer auch am Samstag in der Partie gegen seinen Ex-Klub bekommen. Zu einigen Spielern und Vereinsmitarbeitern aus Sinsheim hat Süle noch heute Kontakt. "Den sollte man auch pflegen, wenn man sieben Jahre lang eine gute Zeit in einem Verein hatte. Da wird sicher rund um das Spiel auch ein bisschen gequatscht", erklärte der Confed-Cup-Sieger.

"Genau das ist der Hoffenheimer Weg"

Zu Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann gibt es allerdings nur noch wenig Kontakt: "Er hat ja auch sehr viel um die Ohren." Von seinem ehemaligen Coach schwärmte der 22-Jährige jedoch in höchsten Tönen: "Julian Nagelsmann ist ein junger, ambitionierter Trainer, der sehr viel Ahnung von Fußball hat, eine gute Ansprache, eine spannende Spielidee. Besonders letztes Jahr hat es alles hervorragend zusammengepasst und ich bin immer noch stolz, ein Teil davon gewesen zu sein."

Auch für seinen Ex-Klub fand der Bayern-Verteidiger lobende Worte: "Ich kenne keine Mannschaft auf der Welt, die in den letzten ein bis zwei Jahren so viele junge Spieler in die Profi-Mannschaft integriert hat. Wenn man sieht, dass die Spieler sich dann auch noch weiterentwickeln und sogar die Chance bekommen, zu Top-Klubs wie dem FC Bayern zu wechseln, ist das ja auch eine große Leistung. Genau das ist der Hoffenheimer Weg."