Fix: Schrammel wechselt von Rapid zu Sturm

Der Transfer von Thomas Schrammel zu Sturm Graz ist bestätigt. Der Linksverteidiger hat beim Tabellenführer aus der Steiermark unterschrieben.

Der Wechsel von Thomas Schrammel innerhalb der Bundesliga von Rapid zu Sturm Graz ist am Dienstag offiziell besiegelt worden. Das bestätigten beide Klubs nach dem erfolgreichen Medizincheck. Der Linksverteidiger erhielt bei den Steirern einen Eineinhalbjahresvertrag plus Option.

"Ich verlasse Rapid mit einem ruhigen Gewissen, ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen und immer alles gegeben, was in meiner Macht steht", wird Schrammel in der Rapid-Aussendung zitiert. "Es hat gute Gespräche gegeben, aber gerade mit 30 Jahren überlegt man dann schon genau, wie die weitere Zukunft als Fußballer aussehen könnte. Somit habe ich mich für ein neues Kapitel entschieden."

In einem ersten Interview auf der Sturm-Website sagt der Außenverteidiger: "Ich bin sehr erleichtert, dass ich jetzt in Graz bin. Die letzten Tage waren schon eine gewisse Belastung für mich. Ich bin sowohl dem SK Rapid dankbar, dass sie mir den Wechsel ermöglicht haben als auch dem SK Sturm, dass sie so hartnäckig geblieben sind und mich schlussendlich zu sich gelotst haben."

