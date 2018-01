Blatter schießt gegen Nations League

Sepp Blatter äußert sich kritisch zur Nations League

Der gesperrte frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hat die neue Nations League für europäische Fußball-Nationalmannschaften kritisiert.

"Die Nations League ist eine Abschottung der Europäer gegenüber anderen Kontinenten, das ist schlecht. Sie blockiert Termine, an denen bisher Freundschaftsspiele gegen Südamerikaner, Afrikaner oder Asiaten ausgetragen wurden", sagte der 81 Jahre alte Schweizer der "Sport Bild".

Auch am Plan des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin, in Zukunft Wildcards an die Top-Nationen anderer Kontinente zu vergeben, übte Blatter Kritik: "Dann gibt es eine zweite WM. Das wäre auch schlecht", sagte der frühere Weltverbands-Boss.

Die Nations League ist ein von der Europäischen Fußball-Union UEFA ins Leben gerufener Wettbewerb für Nationalmannschaften im Zweijahresrhythmus. Er soll die bisher üblichen Test-Länderspiele ersetzen und einen Anreiz zwischen den EM- und WM-Turnieren schaffen.

Am Mittwoch (12:00 Uhr) werden in Lausanne die Gruppen ausgelost. Erstmals ausgetragen wird die Nations League in der kommenden Saison, alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA nehmen daran teil.