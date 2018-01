Bericht: Auba winkt Rekord-Gehalt bei Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang soll in der Premier League einer der Topverdiener werden

Die Gerüchte um einen Wechsel von Pierre Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund zum FC Arsenal reißen nicht ab. In London winkt dem BVB-Stürmer offenbar ein Rekordgehalt.

Die "Sport Bild" berichtet, dass Aubameyang bei einen Deal mit den Gunners mehr als 20 Millionen Euro im Jahr verdienen soll. Damit würde er in etwa doppelt so viel kassieren als derzeit in Dortmund.

Noch bei seiner heimlichen Vertragsverlängerung im Spätsommer soll der Gabuner eine saftige Gehaltserhöhung eingestrichen haben.

Aubameyang wäre dann einer der Topverdiener der Premier League. An der Spitze thront aktuell Alexis Sánchez. Der Chilene kassiert laut Medienberichten bei seinem neuen Klub Manchester United umgerechnet fast 30 Millionen Euro.

Aubameyang-Vater als Strippenzieher

Der Bericht offenbart außerdem, dass der Vater von Aubameyang die treibende Kraft hinter den Wechselabsichten seines Sohnes ist. Dieser gilt als großer Fan der Gunners. Außerdem würde er, der auch Berater des Skandal-Stürmers ist, bei einem Deal eine ordentliche Summe einstreichen.

Bereits am vergangenen Mittwoch soll sich der Vater in London aufgehalten haben, um den Transfer des Goalgetters zum FC Arsenal auf den Weg zu bringen.

Eine Entscheidung soll offenbar bis Ende der Woche fallen. Doch Arsenal-Trainer Arsène Wenger bremste am Dienstag die Erwartungen an einen Wechsel. "Im Moment sind wir nicht nah dran, Aubameyang zu verpflichten", stellte der Coach klar.