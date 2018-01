Leipzig bestätigt Kreuzbandriss bei Halstenberg

Hat sich am Knie verletzt: DFB-Kicker Marcel Halstenberg

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg von Vizemeister RB Leipzig droht eine lange Pause. Der 26-Jährige hatte sich am Dienstag im Training das Knie verdreht und musste die Einheit verletzt abbrechen. Leipzig bestätigte nun die Schwere der Verletzung.

Halstenberg zog sich nach Angaben des Vereins einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes im linken Knie zu. Das gab eine Untersuchung beim Facharzt in Augsburg.

Der Klub kündigte über Twitter an, dass der Verteidiger "zeitnah operiert" werden soll und "mehrere Monate ausfallen" wird. Bundestrainer Joachim Löw hatte sich wenige Stunden vor der genauen Diagnose noch optimistisch gezeigt: "Er wird auf absehbare Zeit wieder einsatzfähig sein. Schade, dass er jetzt zum Start nicht dabei war. Aber wichtig sind Februar, März und April", sagte Löw in Lausanne.

Halstenberg hatte erst beim Hinrundenabschluss gegen Hertha BSC (2:3) einen Handbruch erlitten und deshalb den Auftakt zur zweiten Saisonhälfte verpasst. Im Heimspiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV hätte er eigentlich wieder zum Einsatz kommen sollen.

Im vergangenen November hatte Halstenberg in England sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert. Eine mögliche Teilnahme an der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ist nach den Ergebnissen der Untersuchung nun kein Thema mehr.