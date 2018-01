Bayer statt Bayern: Brandt vor Verlängerung

Julian Brandt spielt seit Anfang 2014 bei Bayer Leverkusen

Mit vier Toren und vier Vorlagen gehört Julian Brandt bei Bayer Leverkusen auch in dieser Saison zu den herausstechendsten Akteuren. Der 21-Jährige stand in jeder Bundesliga-Partie für die Werkself auf dem Feld und ist unumstrittener Leistungsträger.

Nicht umsonst brodelte in den letzten Monaten die Gerüchteküche und brachte den Nationalspieler unter anderem mit dem FC Chelsea, Barca und dem FC Bayern in Verbindung. Vor allem da der Offensivmann in seinem Vertrag, der bis Juni 2019 läuft, eine Ausstiegsklausel besitzt. Diese erlaubt dem Linksaußen den Klub im kommenden Sommer für nur 12,5 Millionen Euro zu verlassen. Doch anscheinend möchte der Bayer-Profi gar nicht weg.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" ist ein Transfer im Jahr 2018 ausgeschlossen. Stattdessen kann sich Brandt sogar einen langfristigen Verbleib in Leverkusen vorstellen. Im Februar soll es konkrete Verhandlungen zwischen den Bayer-Bossen und Brandts Vater, der gleichzeitig sein Berater ist, geben.

"Julians Ziel ist es, nächste Saison mit Bayer wieder international zu spielen", verriet Jürgen Brandt gegenüber der "Sport Bild" und fügte vielsagend an: "Julian fühlt sich Bayer nicht entwachsen." Laut der Zeitschrift spürt der junge Nationalspieler das Vertrauen seiner Mitspieler und genießt sein Standing bei Coach Heiko Herrlich.

Brandt winkt eine saftige Gehaltserhöhung

Deshalb möchte sich der 21-Jährige in Leverkusen weiter entwickeln - in der Hoffnung bei schlechten Leistungen nicht sofort auf die Bank oder die Tribüne zu müssen - und erst als fertiger Star zu einem Top-Klub wechseln. Ein Transfer zum FC Bayern sei aus diesem Grunde derzeit kein Thema.

Sollte Brandt seinen Kontrakt über 2019 hinaus ausdehnen, würde er beim Werksklub zu den Top-Verdienern aufsteigen mit einem Grundgehalt von rund vier Millionen Euro. Außerdem würde wohl auch der neue Vertrag eine Ausstiegsklausel enthalten.

Leverkusens Manager Jonas Boldt ist jedenfalls guter Dinge: "Wir glauben, dass wir eine Chance haben, dass er bleibt."