Conte gesteht: Sánchez war Chelsea zu teuer

Antonio Conte hat Kontakte zu Alexis Sánchez bestritten

Noch vor dem spektakulären Tauschgeschäft, das Alexis Sánchez zu Manchester United und Henrikh Mkhitaryan zum FC Arsenal verfrachtete, wurde der Chilene auch regelmäßig mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht. Diese Meldungen hat CFC-Coach Antonio Conte nun dementiert.

"Wir waren niemals Teil dieses Rennens", sagte der Italiener am Dienstag. "Niemals", bekräftigte Conte. Der Grund? Das Geld. "Einer der Gründe war die Höhe seines Gehalts. Nur ein oder zwei Vereine können dieses Gehalt zahlen", ist der Trainer der Blues überzeugt.

Lediglich die beiden Klubs aus Manchester seien in der Lage, das von Sánchez geforderte Salär (ca. 30 Millionen Euro) aufzubringen, glaubt der ehemalige italienische Nationaltrainer. "Wir müssen versuchen, etwas aufzubauen und eine Basis zu schaffen und so Erfolg zu haben. Nicht mit Geld, sondern mit Arbeit", deutete Conte an, dass der FC Chelsea finanziell in einer anderen Liga als die Konkurrenz aus Manchester spielt.