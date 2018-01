Friedl-Wechsel von Bayern zu Werder wird konkret

Marco Friedl wurde beim FC Bayern München ausgebildet

Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen hat in Person von Sportdirektor Frank Baumann schon in der Winterpause angekündigt, nach Verstärkungen für die Rückrunde zu suchen. Nun scheinen die Grün-Weißen beim FC Bayern München fündig geworden zu sein.

Noch ist zwar nichts offiziell. Da der 19 Jahre alte Marco Friedl allerdings am Mittwochabend den Flug von München nach Bremen antrat, steht ein Wechsel des Abwehrspielers innerhalb der Bundesliga in Kürze bevor. Wie die "Bild" berichtet, möchte Werder den jungen Verteidiger ausleihen. Wie lange Friedl für die Bremer spielen soll, ist indes nicht bekannt. Auch der Österreicher selbst ist dem Bericht zufolge nicht abgeneigt, künftig für den Tabellen-16. der Bundesliga die Schuhe zu schnüren.

Immerhin konkurriert er auf seiner Stammposition als Linksverteidiger beim deutschen Meister sowohl mit David Alaba als auch mit Juan Bernat. An den beiden erfahrenen Spielern war unter Trainer Jupp Heynckes bisher kein Vorbeikommen. Friedl, der auch in der Abwehrzentrale spielen kann, sieht offenbar in Bremen eine bessere Entwicklungschance.

Wie die Boulevardzeitung weiter ausführt, scheint auch der FC Bayern nicht abgeneigt zu sein, Friedl nach Bremen zu verleihen. Dort könnte er die Spielpraxis erhalten, die in München nicht gewährleistet ist. Wie der "kicker" berichtet, könnte das Leihgeschäft schon am Donnerstag während der üblichen Pressekonferenz verkündet werden.

Friedl als Backup oder Ersatz bei Werder

Bei Werder soll der Linksfuß Trainer Florian Kohfeldt zusätzliche Optionen für die Defensive anbieten. Einerseits könnte er als Backup für Linksverteidiger Ludwig Augustinsson eingesetzt werden. Andererseits wäre er bei einem Abschied von Innenverteidiger Luca Caldirola ein möglicher Ersatz.

Friedl durfte bisher ein Bundesligaspiel bestreiten, als er in der Hinrunde bei Borussia Mönchengladbach zur Pause für Juan Bernat eingewechselt wurde. Hinzu kommt in dieser Saison ein Einsatz in der Champions League. Beim 2:1-Auswärtssieg der Münchener bei RSC Anderlecht stand Friedl in der Startelf und durfte über die vollen 90 Minuten spielen.