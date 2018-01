Bericht: Subotic kurz vor Frankreich-Wechsel

Neven Subotic verabschiedet sich offenbar nach knapp zehn Jahren beim BVB

263 Spiele hat Neven Subotic für Borussia Dortmund seit seinem Wechsel im Jahr 2008 bestritten. Nun sieht alles danach aus, als würde sich diese Zahl nicht mehr ändern. Der Innenverteidiger steht vor einem Wechsel in die französische Ligue 1 zu AS Saint-Étienne.

Der 29-Jährige hatte am Mittwoch noch das Training bei den Schwarz-Gelben absolviert, wurde allerdings noch am Abend am Düsseldorfer Flughafen gesichtet. Wie die "Reviersport" berichtet, landet Subotic in Lyon und reist von dort weiter nach Saint-Étienne. Nach Informationen des "kicker" verzichtet der BVB dabei gar auf eine Ablöse.

Beim aktuellen Tabellen-16. der Ligue 1 soll der BVB-Verteidiger dem Bericht zufolge am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Daraufhin unterschreibt er einen Vertrag bis 2020. In Dortmund wäre sein Arbeitspapier ohne Aussicht auf eine Verlängerung im Sommer abgelaufen.

Nachdem der BVB im Winter 18 Millionen Euro für Manuel Akanji ausgab, der wie Subotic in der Abwehr beheimatet ist, schwanden die ohnehin schon schlechten Chancen für den 36-fachen serbischen Nationalspieler deutlich. Ein Abschied nach knapp zehn Jahren bei Borussia Dortmund zeichnete sich somit ab.