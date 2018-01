Mit Trapp im Tor: Lockerer PSG-Sieg im Pokal

Kevin Trapp stand bei PSG in der Startelf

Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist im französischen Fußball-Pokal mit den beiden deutschen Nationalspielern Kevin Trapp und Julian Draxler in der Startelf ins Achtelfinale eingezogen. Ohne die beiden verletzten Stürmerstars Neymar und Kylian Mbappé siegte PSG am Mittwoch 4:2 (2:1) gegen EA Guingamp. In der Runde der letzten 16 trifft das Pariser Starensemble auf den Zweitligisten FC Bourg-Peronnas.

PSG-Mittelfeldspieler Adrien Rabiot (21.), ein Eigentor von Guingamps Lucas Deaux (25.), Javier Pastore (64.) auf Vorlage von Draxler und Marquinhos (89.) sorgten für den Erfolg gegen den Tabellenneunten der Ligue 1. Für die Gäste trafen Marcus Thuram (33.), Sohn von Frankreichs Weltmeister von 1998 Lilian Thuram, und Yeni N'Gbakoto (75.) jeweils per Foulelfmeter. Den ersten Strafstoß hatte Trapp verursacht.

Paris hat in den vergangenen drei Jahren jeweils den Pokal gewonnen und ist in der Liga mit acht Punkten Vorsprung souveräner Tabellenführer.