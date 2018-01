20 Kilo weg! Wieses Wrestling-Karriere auf Eis

Tim Wiese hat an Muskelmasse verloren

Die angestrebte Wrestling-Karriere des früheren Fußball-Nationaltorhüters Tim Wiese liegt auf Eis. "Die Amis wollten, dass ich für drei Jahre nach Amerika komme. Damit war ich nicht einverstanden", sagte Wiese der "Fußball Bild".

Als Reaktion darauf hat der 36-Jährige einen Teil seiner aufgebauten Muskelmasse abtrainiert. Wiese hat sein Gewicht von 130 auf 110 Kilo reduziert.

Mit Blick auf die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) glaubt Wiese nicht an ein Comeback des nach wie vor verletzten Nationaltorwarts Manuel Neuer: "Ich denke nicht, dass er spielen wird. So ein Fußbruch ist kompliziert."