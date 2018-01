Medien: Aubameyang-Transfer droht zu scheitern

Pierre-Emerick Aubameyang spielt (noch) für den BVB

Der Wechsel von Borussia Dortmunds Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Arsenal droht offenbar zu scheitern.

Nach Informationen des "kicker" ist es eine Einigung im Transferpoker zwischen den Klubs unwahrscheinlicher denn je.

Zu weit liegen demnach die Ablöse-Forderungen des BVB sowie die Vorstellungen Arsenals auseinander. Zuletzt hatten die Gunners ihre Einstiegsofferte von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen nur leicht erhöht. Die Borussia fordert jedoch mehr als 70 Millionen Euro, lehnte das zweite Angebot laut "Sky UK" inzwischen ebenfalls ab.

Zudem sollen die Dortmunder Verantwortlichen zunehmend verärgert darüber sein, wie zäh die Verhandlungen mit dem Klub aus London ablaufen. Dazu kommt, dass die BVB-Führung die jüngsten Eskapaden Aubameyangs als Erpressung wertet - und somit eigentlich gar nicht verkaufen will, schon gar nicht zu den Konditionen der Gegenseite.

Völlig offen ist, ob Aubameyang am Wochenende beim Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg in den Kader zurückkehrt. Trainer Peter Stöger bezeichnet die aktuellen Trainingsleistungen des wechselwilligen Angreifers nur als "so weit okay". Einen erneuten Verzicht auf den Gabuner schloss er explizit nicht aus.

Dieser hatte die Partie gegen den VfL Wolfsburg aus disziplinarischen Gründen verpasst und war von Stöger für das Spiel bei Hertha BSC aus sportlichen Gründen aus dem Aufgebot der Schwarzgelben gestrichen worden.