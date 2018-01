Baba-Rückkehr zum S04: Nur Medizincheck fehlt noch

Abdul Rahman Baba steht vor einer Rückkehr zum FC Schalke

Die Rückkehr von Abdul Rahman Baba zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 steht endgültig vor dem Abschluss. Das bestätigte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel am Donnerstag.

"Wir sind bei Baba auf der Zielgeraden. Er wird zum Medizincheck auf Schalke erwartet", so Manager Heidel gegenüber Medienvertretern. Wochenlang hatten die Gelsenkirchener an einer Rückkehr des Linksverteidigers geschraubt, der beim englischen Spitzenklub FC Chelsea noch bis 2020 unter Vertrag steht.

#Heidel: Wir sind auf der Zielgeraden bei #Baba. Er wird zum Medizincheck auf #Schalke erwartet. Aber der Transfer ist noch nicht perfekt. #S04 pic.twitter.com/EkR5E9dYjv — FC Schalke 04 (@s04) 25. Januar 2018

Der Ghanaer soll erneut auf Leihbasis zu den Königsblauen kommen. Beim FC Chelsea kam Baba bisher überhaupt nicht zum Zuge und hat in dieser Saison noch kein Pflichtsspiel absolviert. Für die Schalker stand er in der Vorsaison in 21 Pflichtspielen auf dem Rasen.

Beim Afrika-Cup zog sich der Ghanaer im Januar 2017 einen Kreuzbandriss zu und kam seitdem nicht mehr zum Einsatz.

Manager Heidel und Cheftrainer Domenico Tedesco hatten immer wieder durchblicken lassen, auf der Position des Linksverteidigers noch nachrüsten zu wollen. Mit Baba im Team soll in dieser Saison die Rückkehr in das internationale Geschäft erreicht werden.