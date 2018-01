Werder bestätigt: Bayern-Juwel wechselt nach Bremen

Marco Friedl spielt fortan für den SV Werder Bremen

Manager Frank Baumann hat die Ausleihe von Youngster Marco Friedl von Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München zum abstiegsbedrohten SV Werder Bremen bestätigt.

Der 19-jährige Defensivspieler unterzeichnete am Donnerstag einen Leihvertrag bis zum Sommer 2019.

Laut Werder-Coach Florian Kohfeldt könnte der österreichische U-Nationalspieler schon am Wochenende gegen Hertha BSC eine Option für den 18er-Kader der Bremer werden: "Das trauen wir ihm kurzfristig zu. Wir sehen ihn auf der linken Außenverteidigerposition und als linken Innenverteidiger", so Kohfeldt.

Jetzt ist es fix! Marco #Friedl wechselt bis Sommer 2019 auf Leihbasis vom @FCBayern zu Werder! 👋



➡ https://t.co/b3n1V9W3ji pic.twitter.com/4zuHPx7ut0 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 25. Januar 2018

Beim FC Bayern absolvierte Friedl in dieser Saison sein Profi-Debüt und kam je einmal in der Bundesliga und in der Champions League zum Einsatz. Nach seinem Wechsel an die Weser wird es wahrscheinlicher, dass der Italiener Luca Caldirola die Hansestadt vorzeitig verlässt.