CR7 zu United? Mourinho nimmt Stellung

Hat sich zu Wechselgerüchten rund um CR7 geäußert: José Mourinho

Kürzlich ließ José Mourinho aufhorchen, als er enthüllte, dass Manchester United im Sommer einen großen Star an Land ziehen könnte. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag wurde er schließlich gefragt, ob dieser Top-Spieler Cristiano Ronaldo heißt. Dieser wird von spanischen Medien immer wieder mit den Red Devils in Verbindung gebracht wird. Angeblich will der portugiesische seine Weltkarriere dort zu Ende bringen, wo er sie erst so richtig begonnen hat: in Manchester.

"In Madrid geht es heiß her - die Resultate sind nicht gut", erklärte Mourinho. "Ich habe selbst drei Jahre lang für den Klub gearbeitet und ich mache mir Sorgen um den Verein. Ich glaube, ich sollte der letzte sein, der noch Öl ins Feuer gießt", sagte der 54-Jährige.

Mourinho und Ronaldo kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim spanischen Spitzenklub. Zwischen 2010 und 2013 arbeiteten beide gemeinsam bei den Königlichen.

"Also, um das Feuer ein wenig zu löschen: Ich würde sagen, Cristiano ist der Typ von Spieler, den jeder Trainer gern in seinem Team hätte", betonte der heutige United-Coach und schloss an: "Aber nur ein Trainer und nur ein Klub kann ihn in seinen eigenen Reihen haben - und das ist Zidane mit Real Madrid. Das ist mein Gefühl."

Zwischen 2003 und 2009 schnürte CR7 für United die Schuhe und wurde in Manchester zum Weltstar. 118 Tore 61 Vorlagen gelangen dem heute 32-Jährigen damals.