Mourinho verlängert bei Manchester United

Bleibt bis 2020 in Manchester: José Mourinho (re.) [Bildquelle: manutd.com]

José Mourinho bleibt langfristig Teammanager bei Manchester United. Der portugiesische Star-Trainer unterschrieb am Donnerstag einen neuen Vertrag bis 2020 mit Option auf ein weiteres Jahr.

"José hat mit diesem Klub bereits einiges erreicht und ich bin froh, dass er sich dafür entschieden hat, seine Engagement bis 2020 auszudehnen", erklärte Ed Woodward. "Seine Arbeitsweise und Professionalität ist außergewöhnlich und er hat es verstanden, junge Spieler an die erste Mannschaft heranzuführen, so wie der Klub es sich vorstellt. Er bringt jede Menge Energie mit und ich bin mir sicher, dass er damit weitermachen wird - für die Fans und den Verein", fügte der Klub-Verantwortliche an.

"Ich bin sehr geehrt und stolz, Trainer bei Manchester United zu sein", sagte Mourinho. "Ich bin möchte mich bei den Besitzer und bei Herrn Woodward dafür bedanken, dass meine Arbeit geschätzt wird. Ich bin erfreut, dass sie mir das Vertrauen schenken und spüren, dass ich der richtige Mann für diesen Verein bin - auch in der Zukunft."

"Nur euretwegen habe ich mich sofort heimisch gefühlt"

Mourinho führte United gleich in seiner ersten Saison als Verantwortlicher an der Seitenlinie zum Europa-League-Sieg. Über diesen Weg qualifizierten sich die Red Devils für die Champions League. In dieser Saison stehen die Red Devils in der Premier League auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Stadtrivalen Manchester City.

"Wir haben uns hohe Standards gesetzt - drei Trophäen in einer Saison zu gewinnen", erklärte der Portugiese und fügte an: "Aber das sind die Standards, die ich an mein Team anlege. Ich möchte die Grundlagen legen für eine erfolgreiche Zukunft für Manchester United."

Außerdem bedankte sich der 54-Jährige einen Tag vor seinem Geburtstag bei den Fans für ihre Unterstützung. "Nur euretwegen habe ich mich sofort heimisch gefühlt", sagte Mourinho.