Verwirrung um Giroud: Platzt der Wechsel zum BVB?

Olivier Giroud will angeblich nicht zum BVB

In den letzten Tagen gibt es rund um Borussia Dortmund kaum ein anderes Thema als die Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang, an dem der FC Arsenal Interesse hat. Im gleichen Zusammenhang sollte angeblich Gunners-Stürmer Olivier Giroud an den BVB ausgeliehen werden. Doch laut neuesten Meldungen aus England möchte der Franzose gar nicht nach Deutschland wechseln.

Wie die "Daily Mail" berichtet, zeigt sich Giroud nicht unbedingt begeistert von einem Engagement in der Bundesliga und prüft bereits andere Angebote. "Sky UK" geht sogar noch weiter und behauptet, dass der 31-Jährige vom englischen Spitzenklub nie als Verhandlungsmasse im Aubameyang-Deal geplant war. Ein Winter-Transfer nach Dortmund scheint somit definitiv abgehakt zu sein.

Stattdessen soll Michy Batshuayi noch intensiver in den Fokus der BVB-Verantwortlichen geraten sein. Der belgische Nationalspieler spielt bei Arsenals Stadtrivalen Chelsea. Die "Bild" berichtete bereits vor rund einer Woche, dass der 24 Jahre alte Mittelstürmer ein Thema für die Schwarzgelben sein könnte, die "Daily Mail" bringt den 1,85-Meter-Mann nun ebenfalls ins Spiel.

Batshuayi hat es auch in seiner zweiten Saison bei den Blues nicht zum Stammspieler geschafft und ist mit seiner Rolle als Edeljoker mittlerweile unzufrieden. Antonio Conte bestätigte bereits Pläne, dem jungen Offensivmann anderweitig Spielpraxis zu geben. "Wenn ein neuer Angreifer kommt, wird Batshuayi verliehen", erklärte der Chelsea-Coach am Mittwoch gegenüber "goal.com" und spielte damit auf das Interesse an Edin Dzeko an.

Möglicherweise ergibt sich für den BVB an dieser Stelle die nächste Gelegenheit, mit Batshuayi zumindest bis zum Sommer jene Lücke zu schließen, die ein Aubameyang-Verkauf hinterlassen würde, so er denn überhaupt finalisiert wird.