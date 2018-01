Copa del Rey: Barca steht im Halbfinale

Coutinho (li.) durfte erstmals für Barca auf dem Rasen stehen

Der FC Barcelona musste im Pokal liefern und er tat es: Durch einen ungefährdeten 2:0-Sieg bügelte der Spitzenreiter der Primera División die 0:1-Hinspiel-Pleite gegen Espanyol Barcelona aus und zog ins Halbfinale der Copa del Rey ein.

Bereits in der neunten Minute legte Barca durch Luis Suárez den Grundstein für den Erfolg gegen den Stadtrivalen. Nach einer Flanke von Aleix Vidal stand der Angreifer goldrichtig und erzielte die Führung per Kopf.

Rund eine Viertelstunde später legte Lionel Messi nach, umkurvte die Espanyol-Defensive von der linken Seite startend und zog aus 18 Metern ab. Abgefälscht von Naldo und somit etwas glücklich fand das Leder seinen Weg ins Tor der Gäste (25.).

Winter-Neuzugang Philippe Coutinho, der in der ersten Januar-Woche vom FC Liverpool gekommen war, feierte in der 68. Minute unter dem tosenden Applaus der Zuschauer sein Debüt für den FC Barcelona. Die ersten möglichen Spiele im neuen Trikot hatte der Offensivkünstler noch aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Espanyol findet keine Lücke

In der 75. Minute trat der Brasilianer dann erstmals ins Erscheinung. Von Messi ins Szene gesetzt lief Coutinho über die linke Seite bis in den Sechzehner und legte auf Suarez, dessen Schuss allerdings von Espanyol-Keeper Pau López pariert wurde.

In der Folge suchte Barcas Stadtrivale noch einmal sein Heil in der Offensive, fand aber gegen die gut gestaffelte Defensive der Gastgeber kein Durchkommen. Die beste Gelegenheit vergaben die Blau-Weißen in der 82. Minute, als sie einen Konter nicht konsequent zu Ende spielten.

Ansonsten ließ der Spitzenreiter aus La Liga wenig zu und fuhr einen verdienten Sieg ein, der in der Summe der Chancen sicher noch höher hätte ausfallen können. Kurz vor dem Abpfiff hätte Messi nach Flanke von Ivan Rakitic das 3:0 erzielen können, köpfte aber nur an den Pfosten.